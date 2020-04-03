جلسة برلمان العراق لمنح الثقة للحكومة الأسبوع المقبل

2020/04/03 | 13:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع النائب عن تحالف سائرون أمجد العقابي انعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة الأسبوع المقبل....

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