بالارقام: حصيلة اصابات كورونا للعراقيين حول العالم

2020/04/03 | 13:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، حصيلة اصابات كورونا للعراقيين في الخارج.العدد الكلي لاصابات الجالية العراقية في عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي: – الولايات المتحدة الأمريكية 40 – النرويج 37 – السويد 22 – بلجيكا 11 – الأردن 11 – كندا 10 – إيطاليا 7 – بريطانيا 5 – النمسا 5 […]

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