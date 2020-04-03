2020/04/03 | 13:38 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، حصيلة اصابات كورونا للعراقيين في الخارج.
العدد الكلي لاصابات الجالية العراقية في عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي: – الولايات المتحدة الأمريكية 40 – النرويج 37 – السويد 22 – بلجيكا 11 – الأردن 11 – كندا 10 – إيطاليا 7 – بريطانيا 5 – النمسا 5 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام: حصيلة اصابات كورونا للعراقيين حول العالم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
العدد الكلي لاصابات الجالية العراقية في عموم العالم 161 حالة موزعة كالآتي: – الولايات المتحدة الأمريكية 40 – النرويج 37 – السويد 22 – بلجيكا 11 – الأردن 11 – كندا 10 – إيطاليا 7 – بريطانيا 5 – النمسا 5 […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالارقام: حصيلة اصابات كورونا للعراقيين حول العالم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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