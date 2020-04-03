رسمياً.. بنيان رئيساً للهيئة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

2020/04/03 | 13:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]سمى الاتحاد الدولي لكرة القدم [الفيفا]، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، اياد بنيان، رئيساً للهيئة المؤقتة لادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم.

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