🟠استشهاد ستة جنود من الفرقة 14 على طريق مخمور

2020/04/03 | 13:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مصدر أمني اليوم الجمعة أن خمسة جنود عراقيين سقطوا مابين شهيد وجريح بانفجار عبوة في إحدى المناطق شمال غربي مدينة كركوك 250/شمالي بغداد./ وقال المصدر “ان عبوة ناسفة انفجرت […]

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