حياة عارية وبربرية بوجه إنساني: جدل “كورونا” بين أغامبين وجيجيك

2020/04/03 | 13:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة: سولارا شيحا إعداد وتقديم: محمد سامي الكيال كتب الفيلسوف الإيطالي الشهير “جورجيو أغامبين” مقالة قصيرة آواخر شهر شباط/فبراير الماضي، ينتقد فيها اجراءات الحكومة الإيطالية في مواجهة انتشار فيروس “كورونا”، […]

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