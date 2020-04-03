عدنان الصباح - الأمن الفلسطيني وأخلاق الشدائد

2020/04/03 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدنان_الصباح منذ بداية أزمة الوباء او الجائحة كورونا وانا اتنقل بين رام الله وجنين اسبوعيا ملتقيا بالعديد من حواجز الامن الفلسطيني وما لفت انتباهي هو هذا الادب الجميل واللغة الراقية والابتسامات الجميلة التي يتحلى بها رجال الامن الفلسطينيين فهم يبادرونك بالسؤال عن صحتك بشكل ملفت وراقي وينصحونك بالتزام بيتك ويستفسرون منك عن وجهتك وهدفك من الخروج وفيما اذا كان لديك تصريح تنقل ام لا كل ذلك باسلوب ولغة لا اعتقد ان ......

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