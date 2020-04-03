🟠وزارة الشباب تُخلي مسؤوليتها من تأخر رواتب الاتحادات الرياضية

2020/04/03 | 14:26 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام الدائرة المالية والادارية في وزارة الشباب والرياضة، شاكر محمد عودة، اليوم الجمعة، ان الوزارة غير مسؤولة عن تأخير رواتب العاملين في الاتحادات الرياضية، كونها خاطبت وزارة المالية […]

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