خطر الإصابة بـ كورونا: مسألة جنس أم نوع اجتماعي؟

2020/04/03 | 14:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل الرجال أكثر عرضةً من النساء للإصابة بفيروس #كورونا؟ لا تزال الإحصاءات المتعلقة بهذا الفيروس القاتل غير مكتملة تماماً، حيث لا يمكن الجزم بذلك.لكن تحليل التفاعلات بين العوامل البيولوجية […]

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