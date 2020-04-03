2020/04/03 | 14:28 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع رؤساء كبرى شركات النفط الروسية لإجراء محادثات، اليوم الجمعة، واصفا الأجواء في أسواق النفط العالمية بأنها "غير مواتية".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين خلال مؤتمر عن بعد إنه من المقرر عقد الاجتماع بنفس الصيغة التي عقد بها الاجتماع السابق على انهيار الاتفاق بين أوبك والمنتجين من خارجها.

وقال بيسكوف أيضا إن وزارة الطاقة الروسية على اتصال نشط مع دول أخرى بشأن الوضع في أسواق النفط العالمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع شركات النفط الروسية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع شركات النفط الروسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).