فيفا يعلن اسماء رئيس واعضاء الهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة العراقي

2020/04/03 | 14:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تسمية اياد بنيان رئيساً للهيئة المؤقتة لاتحاد الكرة.وذكر بيان للاتحاد الدولي أن "رسالة عاجلة وصلت الى الاتحاد العراقي لكرة القدم من الاتحاد الدولي تضم أسماء اللجنة التطبيعية المؤقتة.واضاف "سيدير عمل الاتحاد العراقي للفترة المقبلة اياد بنيان رئيساً والدكتور شامل كامل نائباً للرئيس والأعضاء الدكتور أحمد علي والدكتور أسعد لازم والدكتور رافد عبد الأمير، على أن يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل".

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