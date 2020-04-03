استشهاد منتسبين اثنين وجرح 3 بتفجير استهدف عجلتهم في الموصل

2020/04/03 | 14:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، استشهاد منتسبين اثنين وجرح ثلاثة آخرين، إثر تفجير استهدف عجلة كانت تقلهم جنوب غرب الموصل.وذكر بيان مقتضب للخلية تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه أن “مقاتلين اثنين استشهدا واصيب ثلاثة آخرون من الفوج الثالث باللواء ٥١ الفرقة ١٤ بانفجار عبوة ناسفة على عجلة كانت تقلهم على الطريق العام في ناحية […]

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