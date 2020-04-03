تراجع حاد لأسعار الغذاء عالمياً

2020/04/03 | 14:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تراجعت أسعار الغذاء عالمياً بشكل حاد للمرة الثانية خلال الشهر الماضي، مع استمرار تداعيات الكورونا السلبية ووسط إجراءات الاحتواء للسيطرة على الوباء.وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعية "الفاو"، تراجع مؤشر أسعار الغذاء والذي يتبع التغيرات الشهرية في أسعار السلع الغذائية شائعة التداول عالمياً، إلى 172.2 نقطة في مارس/آذار بانخفاض 4.3 بالمائة عن الشهر السابق له.ويأتي الهبوط في المؤشر العام مدفوعاً بعوامل الطلب وليس المعروض، مع حقيقة أن عوامل الطلب تتأثر بالآفاق الاقتصادية الآخذة في التدهور.ووفقاً للتقرير الشهري لمنظمة الفاو، فإن مؤشر أسعار السكر سجل أكبر وتيرة انخفاض، حيث تراجع بنسبة 19.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق له.كما تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنحو 12 بالمائة في غضون شهر، في حين سجل مؤشر أسعار الألبان هبوطاً بنسبة 3 بالمائة، بينما سجل مؤشر أسعار اللحوم بنحو 0.6 بالمائة.

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