2020/04/03 | 14:37 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلام الامني: استشهاد وجرح 5 جنود بإنفجار ناسفة في مخمور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/03 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: استشهاد وجرح 5 جنود بإنفجار ناسفة في مخمور) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: استشهاد وجرح 5 جنود بإنفجار ناسفة في مخمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).