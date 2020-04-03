بالوثائق.. رئاسة الجمهورية تسحب تعيين القاضي محمد الكبيسي عضوا اصيلا في المحكمة الاتحادية

2020/04/03 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، ان ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا اصيلا في المحكمة الاتحادية.

وقال المجلس في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا اصيلا في المحكمة الاتحادية تماشيا مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم الجمهوري المذكور لمخالفته القانون الدستوري والقانوني".

واضاف ان "مجلس القضاء حذر في اكثر من مناسبة من إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2005 وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية لذا يكرر مجلس القضاء الأعلى دعوته لمجلس النواب الموقر الى ضرورة الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية".

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