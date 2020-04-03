اليويفيا يتواصل مع المدن المستضيفة لليورو

2020/04/03 | 14:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه يتواصل مع جميع المدن الـ12 المستضيفة لفعاليات كاس الأمم الأوروبية التي تأجلت إلى العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقال الاتحاد القاري "نتواصل مع جميع المدن المستضيفة للتنسيق بشأن هذا الأمر، سيتم الإعلان عن أي مستجدات في الوقت المناسب".

وأضاف "يورو 2020 ستقام بين 11 حزيران و11 تموز 2021، نعتزم تطبيق جدول المباريات نفسه وفي الملاعب نفسها".

وتقام منافسات كأس الأمم الأوروبية المقبلة في 12 مدينة أوروبية وهي أمستردام وباكو وبيلباو وبودابست وبوخارست وكوبنهاغن ودبلن وغلاسكو ولندن وميونخ وروما وسان بطرسبرغ.

وتقرر مؤخرا تأجيل يورو 2020 إلى العام المقبل، أملًا في منح الفرصة أمام مسابقات الدوري المحلية في أوروبا لاستكمال منافسات الموسم المتوقفة حاليا بسبب أزمة كورونا.

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