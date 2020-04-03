حجر وافدين من تركيا داخل مستشفى في كركوك

2020/04/03 | 14:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوكقررت السلطات في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، حجر مسافرين قادمين من تركيا للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس كورونا.وقال مصدر لـ"كلكامش برس" أن "مجموعة من مسافرين قدموا من تركيا على مطار بغداد والآن وصلوا الى مدينة كركوك، وتم نقلهم الى الحجر الصحي في مستشفى كيوان".واضاف المصدر، ان "المسافرين عددهم 28 شخصا".وكانت لجنة الصحة النيابية، جواد الموسوي، اليوم الاربعاء، مخرجات اجتماع خلية الازمة النيابية، قد قررت في وقت سابق، التشديد على فحص العراقيين العائدين من الخارج وحجر المشتبه بإصابتهم.

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