وفيات ايران بكورونا ترتفع ل3294

2020/04/03 | 14:37 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور،الجمعة، ان إجمالي وفيات فيروس كورونا ارتفع إلى 3294، بعد وفاة 134 شخصا بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية.وقال جهانبور للتلفزيون الحكومي، إن إجمالى الإصابات المؤكدة بلغ 53183 إصابة، 4035 منهم "تحت المراقبة" وهو مصطلح ربما يشير إلى أنهم فى حالة حرجة.وأوضح أن 17935 شخصا تعافوا من المرض.يذكر أن إيران هي الدولة الأشد تضررا من الفيروس في الشرق الأوسط.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الماضي، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليون و30 ألف إصابة، ونحو 53 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 219 ألفا.

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