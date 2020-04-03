انطلاق حملة لمكافحة ’’الجراد’’ بمشاركة القوات الأمنية في عين التمر بكربلاء

2020/04/03 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – النجف

أعلنت محافظة كربلاء، الجمعة (3 نيسان 2020)، إطلاق حملة أمنية وخدمية لمكافحة "الجراد&qu...





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