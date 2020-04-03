مقتل واصابة 5 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم في نينوى

2020/04/03 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، مقتل واصابة خمسة عسكريين بانفجار عبوة ناسفة على عجلتهم اثناء التحاقهم في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "استشهد مقاتلين اثنين وجرح ثلاثة آخرين من الفوج الثالث في اللواء 51 الفرقة 14، بانفجار عبوة ناسفة على عجلة كانت تقلهم على الطريق العام في ناحية قراج التابعة لقضاء مخمور، خلال التحاقهم الى وحداتهم العسكرية".

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