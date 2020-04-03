2020/04/03 | 14:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الجمعة، بوضع عجلات أعضاء مجلس المحافظة المنحل تحت تصرف دائرة الصحة.

وقال جودة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "وجه بأن تكون عجلات مجلس المحافظة تحت تصرف دائرة صحة المثنى وخلية ادارة الأزمة من اجل تسهيل حركة الكوادر الصحية في مواجهة فيروس كورونا، ولاستخدامها في اغراض التعفير والتعقيم في مناطق المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثنى تضع عجلات مجلس المحافظة المنحل تحت تصرف دائرة الصحة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثنى تضع عجلات مجلس المحافظة المنحل تحت تصرف دائرة الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).