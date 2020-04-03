المفاوضات بدأت.. العالم منشغل بكورونا وبرشلونة يتحرك لضم نيمار

2020/04/03 | 14:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تحرك نادي برشلونة للمرة الأولى، من أجل التفاوض مع باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، في الموسم المقبل.ويسعى نادي برشلونة لضم نيمار، مرة أخرى لصفوفه لقيادة هجوم الفريق برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن تفاصيل أول اتصال بين برشلونة وسان جيرمان، والذي كان عن طريق وسيط بين الطرفين معرفة نية سان جيرمان للتخلي عن خدمات اللاعب.وتابعت الصحيفة أن الاتصال الأول كان باردا بين الطرفين، في ظل تداعيات الأزمة الحالية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الصحيفة أن عودة نيمار إلى برشلونة قد تكون صعبة، ولكنها ليست مستحيلة بعد إدراك النادي الفرنسي إنه حان الوقت للتخلص من نيمار.وانتقل نيمار لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

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