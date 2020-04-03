الأمم المتحدة تدعو لدعم سوريا في مواجهة كورونا

2020/04/03 | 14:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم إلى سوريا لمساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا.وقالت كبيرة مستشاري الشؤون الإنسانية لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “نجاة […]

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