بالوثائق،كيف خسرت رئاسة الجمهورية مرسومها بشأن تعيين قاضٍ في “الاتحادية”؟

2020/04/03 | 14:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الجمعة، سحب ديوان رئاسة الجمهورية مرسوم لها يقضي بتعيين قاض في المحكمة الاتحادية، داعياً مجلس النواب الى الاسراع في تشريع قانون المحكمة لمعالجة “الفراغ الدستوري”.وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى ببيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين […]

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