الداخلية تعتذر لاصحاب القوت اليومي : ماباليد حيلة وحياتكم اهم

2020/04/03 | 14:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الداخلية، أهمية حظر التجوال الصحي في منع انتشار جائحة كورونا.

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