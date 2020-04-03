2020/04/03 | 14:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيفا: عمل الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لا يتعدى الستة اشهر ولا يحق لهم الترشيح في الانتخابات الدائمية

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