الحزب الديمقراطي: اربعة مطالب مقابل تمريرنا الزرفي

2020/04/03 | 14:48 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، عن اتفاق الاحزاب الكردية على الدخول بحوار مباشر وصريح مع الز...

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