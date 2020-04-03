المثنى.. وضع عجلات أعضاء مجلس المحافظة تحت تصرف دائرة الصحة

2020/04/03 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ المثنى، أحمد منفي جودة، اليوم الجمعة، بوضع عجلات أعضاء مجلس المحافظة المنحل تحت تصرف دائرة الصحة.وقال جودة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه “وجه بأن تكون عجلات مجلس المحافظة تحت تصرف دائرة صحة المثنى وخلية ادارة الأزمة من اجل تسهيل حركة الكوادر الصحية في مواجهة فيروس كورونا، ولاستخدامها في اغراض […]

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