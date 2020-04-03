🟠الأمم المتحدة ترفض طلب روسيا رفع العقوبات خلال أزمة كورونا

2020/04/03 | 14:56 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد مشروع القرار الخاص برفع العقوبات، الذي طالبت به روسيا وسبع دول أخرى.وجاء في بيان (https://russiaun.ru/) البعثة الروسية الدائمة إلى الأمم المتحدة أنه “لم […]

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