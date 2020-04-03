2020/04/03 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ارام_محاميد البنوك ودورها في الاقتصاد ووظيفتها من أمتع المواضيع للقراءة وأندرها كذلك بسبب قلة المصادر التي تناقش فكرتها ودورها بشكلٍ مستقل مقارنةً بشملها كجزءٍ من الاقتصاد.وهذا أمر مفهومٌ ضمنًا كون مناقشة الجزء بدون مناقشة الكل تجعل الفكرة مشوشةً ولا تغطي سوى جانبٍ واحدٍ، وفي كل الحالات هذا لا يكفي.أوّل بنك في التّاريخ وجد في العالم القديم، ولكن لا يبدو واضحًا هل بدأ نظام المصارف في بابل أم روما أم ......

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