2020/04/03 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحية في إيطاليا، تسجيل اول حالات شفاء بين المصابين بفيروس كورونا عبر استخدام بلازما الدم المحملة بالاجسام المضادة المأخوذة من اشخاص متعافين من الفيروس.

وأوضحت وكالة “آكي ” الإيطالية للانباء، ان التجارب الأولى الناجحة لاستخدام الطريقة الجديدة للعلاج، تمت في مستشفى سان مارينو بمدينة بافيا جنوبي ميلانو، وعبر أخذ عينات البلازما من زوجين وهما طبيبان كانا من أوائل المصابين بالعدوى ومن المتماثلين للشفاء في وقت لاحق، مبينة ان التجارب الأولية أجريت لعشرين مريضا من خلال حقنهم ببلازما المتعافين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن شفاء مصابين في إيطاليا عبر حقنهم ببلازما الدم المأخوذ من متعافين من كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن شفاء مصابين في إيطاليا عبر حقنهم ببلازما الدم المأخوذ من متعافين من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).