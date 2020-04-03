الطيران المدني يؤكد أن التباطؤ بإعادة العراقيين جاء لتهيئة أماكن الحجر الصحي لهم

2020/04/03 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت سلطة الطيران المدني العراقي توضيحا بشأن قرارها الاخير حول التريث في اعادة العراقيين العالقين في الخارج.

وذكرت سلطة الطيران المدني في بيان أن القرار جاء تنفيذًا لتوجيه رئيس لجنة الأمر الديواني الخامس والخمسين وزير الصحة جعفر صادق علاوي والمتضمن التريث في نقل الوافدين لحين تهيئة الأماكن الخاصة بالحجر الصحي لمدة أربعة عشر يوما، مبينة أن قرار التعليق سيكون لمدة ثمان وأربعين ساعة فقط لتهيئة إجراءات الحجر.

وأكد البيان التزام سلطة الطيران المدني الكامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا في البلاد المتمثلة بمجلس الوزراء وخلية الأزمة لحين حصول أي مستجد بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها.

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