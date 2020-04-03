الصحة الإيرانية : تسجيل 2715 إصابة جديدة بكورونا و 134 وفاة خلال 24 ساعة

2020/04/03 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل مئة واربع وثلاثين حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان ان عدد الإصابات الجديدة بلغ الفين وسبعمئة وخمس عشرة حالة ليرتفع مجمل الإصابات الى ثلاث وخمسين الفا ومئة وثلاث وثمانين حالة في عموم البلاد، مشيرة الى ان عدد المتعافين بعد اصابتهم بالفيروس ارتفع الى سبعة عشر الفا وتسعمئة وخمس وثلاثين شخصا.

وأوضحت الصحة الإيرانية ان أكثر من أربعة الاف مصاب بوباء كورونا في حالة صحية حرجة.

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