الداخلية تعلق على تأثر ذوي الدخل المحدود والفقراء بالحظر الوقائي:ما باليد حيلة!

2020/04/03 | 15:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، ان حظر التجوال الوقائي للحد من انتشار فايروس كورونا هو اجراء عالمي، مشيرة الى الفئات المستثناة منه هي المعنية بمكافحة الوباء بشكل عام.وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن، في تصريحات تابعتها “يس عراق”، ان “حظر التجوال كان قرار خلية الازمة وهو قرار عالمي، فائدته […]

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