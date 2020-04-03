التجارة: زيادة مفردات البطاقة التموينية مرتبط بالموازنة ونحتاج الى تخصيصات مالية

2020/04/03 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة التجارة، الجمعة، استمرار ملاكاتها في تجهيز مفردات البطاقة التموينية الى المواطنين في ظ...





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