استشهاد مقاتلين وجرح 3 بانفجار ناسفة في نينوى

2020/04/03 | 15:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الجمعة، عن استشهاد مقاتلين إثنين وجرح ثلاثة اخرين بانفجار عبوة ناسفة قرب قضاء مخمور شمال محافظة نينوى....

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