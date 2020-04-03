2020/04/03 | 15:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة الفتح في البرلمان العراقي محمد الغبان على ضرورة الغاء الرئاسة العراقية مرسوم تكليف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي....

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