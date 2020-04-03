صحة الرصافة تحدد طريقة واحدة لإعلان كسر سلسلة انتشار كورونا

2020/04/03 | 15:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قالت دائرة صحة الرصافة، الجمعة، إن التزام المواطن بالحجر المنزلي سيدفع للإعلان عن كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا.وذكر مدير دائرة الصحة عبد الغني الساعدي في تصريحات صحفية، إن "هناك تأهباً واستعداداً تاماً على مدى 24 ساعة لدى كوادر الصحة لرصد حالات الموجبة والمشتبه بها فيروس كورونا ضمن قطاعات الصحة في جانب الرصافة".وأضاف أن "الايام المقبلة ستكون حاسمة وتستدعي التزام المواطنين بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة والجلوس بالمنزل وعدم اختراق حظر التجوال من اجل القضاء على فيروس وعدم تسجيل واستمرار بعدم تسجيل اي اصابات في الفترة المقبلة".وأوضح الساعدي، أن "فترة الحظر ستكون حاسمة لجميع مرتبطة بالتزام المواطنين، اذا لم نسجل اي إصابات لغاية 11 نيسان، فإننا سنعلن عن كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا وعدم انتقاله الآخرين".

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