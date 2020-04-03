2020/04/03 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وارتفاع عدد المصابين الإجمالي إلى 508، وتسجيل وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد المصابين بكورونا في لبنان يتجاوز الـ500) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد المصابين بكورونا في لبنان يتجاوز الـ500) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).