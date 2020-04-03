بدءا من الغد.. بغداد تقرر إلغاء جميع استثناءات حظر التجوال

2020/04/03 | 15:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قرر محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الأحد، إلغاء جميع الاستثناءات من حظر التجوال بعد السادسة مساء اعتبارا من الغد.وقال العطا، في مؤتمر صحفي، إن "هناك من يحاول استغلال حالات الاستثناء في حظر التجوال"، داعيا الى "الالتزام التام بحظر التجوال بعد السادسة مساء".وأضاف: "نشكر جميع من يقدمون مساعدات طوعية للمواطنين في ظل حظر التجوال"، مشيرا إلى أنه "سيتم الغاء جميع الاستثناءات من السادسة مساء حتى الخامسة فجرا بدءا من الغد".

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