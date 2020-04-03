من إدلب “أبو اليقظان المصري” يتحدى قرار إغلاق المساجد ويقيم صلاة الجمعة

2020/04/03 | 15:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن شرعيّون وقياديّون في هيئة تحرير الشام رفضهم لقرار تعليق صلاة الجمعة في محافظة إدلب، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وظهر القيادي المنشق عن هيئة تحرير الشام “أبو اليقظان المصري” في […]

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