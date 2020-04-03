2020/04/03 | 16:00 - المصدر: السومرية نيوز

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مصدر: غداً سيتم تسليم المنهاج الحكومي للبرلمان وطلب جلسة رسمية الاسبوع المقبل

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