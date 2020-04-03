إقالة صالح أو استقالتهِ.. الأحزابُ الشيعية تستمر بتهديد رئيس الجمهورية

2020/04/03 | 16:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تنته المشكلة بين رئيس الجمهورية #برهم_صالح وبعض الكتل الشيعية، منذ أن اعتذر الأول عن تكليف مرشحي تلك الكتل المنضوية في تحالف “البناء” لمنصب رئاسة الوزراء، أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019.[…]

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