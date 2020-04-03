وزارة الداخلية تصدر توضيحا حول إجراءات حظر التجول في العراق

2020/04/03 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت وزارة الداخلية العراقية، توضيحا حول اجراءات فرض حظر التجول في البلاد، مؤكدة أنه قرار عالمي.

وقال مدير اعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان ان فائدة هذا القرار هي قطع سلسلة انتشار الفيروس وبالتالي السيطرة عليه موضحا ان القرار يسمح للمواطنين بالتبضع قدر الحاجة اليومية لهم، من المحلات او الأسواق القريبة من بيوتهم على ان لا يكون هنالك تجمعات يمكن ان تؤدي الى انتقال العدوى.

وأشار الى أن هناك فئات مشمولة باستثناء حظر التجوال وهي الفئات ذات العلاقة المباشرة بمكافحة مرض فيروس كورونا وفي مقدمتها الكوادر الطبية والصحية والقوات الأمنية وايضاً الكوادر الإعلامية والمصارف والجهات القضائية.

ولفت معن الى أن “منظمة الصحة العالمية شريك أساسي في خلية الازمة ورافقت خلية الازمة منذ اليوم الأول لاكتشاف الإصابات.

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