إسبانيا تتخطى إيطاليا مؤقتاً بعدد ضحايا كورونا وتحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة

2020/04/03 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت احدث الإحصاءات المسجلة في اسبانيا لإعداد ضحايا فيروس كورونا، عن تصدرها قائمة الدول الأوروبية من حيث تفشي الوباء متقدمة للمرة الأولى على إيطاليا.

وسجلت الجهات الصحية الاسبانية أكثر من ستة آلاف وستمائة إصابة جديدة، ليرتفع مجمل عدد الإصابات إلى سبعة عشر ألفا وسبعمائة وعشر حالات، في وقت وصلت فيه إعداد الوفيات إلى عشرة آلاف وتسعمائة وخمس وثلاثين حالة وفاة، وهو ما يضع إسبانيا بالمرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد ضحايا الفيروس.

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