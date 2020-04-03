2020/04/03 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن سفير إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي تزويد بلاده بجهازين للتشخيص السريع لفيروس كورونا.

وقال آبادي في تصريح إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية سترسل الى إيران جهازين للتشخيص السريع للفيروس، إضافة الى إرسال معدات للحماية الشخصية لمستخدمي الأجهزة والمعدات المتعلقة بالتشغيل والتحديث والعدة الخاصة بالتشخيص مشيرا الى ان الجهازين تستخدم فيها ثلاث تقنيات حديثة للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آبادي : الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزود إيران بجهازين للكشف السريع عن كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آبادي : الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستزود إيران بجهازين للكشف السريع عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).