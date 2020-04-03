تعميم للبنك المركزي: لبنان سيسمح بسحب الودائع التي لا تزيد عن 3000 دولار بالليرة بسعر السوق

2020/04/03 | 16:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أفاد تعميم صادر عن مصرف لبنان المركزي أن البنك قال يوم الجمعة إنه من الممكن سحب الودائع بقيمة ثلاثة آلاف دولار أو أقل بالليرة اللبنانية بسعر ”السوق“.

تفرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب الدولار في ظل نقص حاد في العملة الصعبة.

ولم يحدد التعميم سعر السوق.



وانخفضت الليرة اللبنانية في السوق الموازية في الأشهر الأخيرة بنحو 50 بالمئة مقابل سعر الصرف الرسمي المربوطة به عند 1507.5 ليرة للدولار.

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