لعيبي : انخفاض اسعار النفط اربك الوضع العراقي في ظل جائحة كورونا

2020/04/03 | 16:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/ نريمان المالكي /..مع اجتياح فايروس كورونا المستجد لدول العالم ، أثار انهيار أسعار النفط واستمرار الازمة بين روسيا والسعودية، ذعر الأسواق العالمية مما اثرعلى الاقتصاد العالمي والطلب على النفط ، وذلك بطبيعة الحال انعكس ايضا بالسلب على الاقتصاد العراقي الذي يعد النفط العصب الاول لموارده .وزير النفط السابق وعضو مجلس النواب حاليا […]

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