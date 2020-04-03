الحسن علاج - الوباء في الأدب ، من خلال 6 روايات عظيمة

2020/04/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحسن_علاج ناعومي تيتي Naomi Titti) (ترجمة : الحسن علاجمن أجل التخفيف من الكدر الذي يترصدكم ، اكتشفوا كيف استأثر عباقرة الأدب بالأوبئة .فمن " طاعون " كامو إلى "نميسيس" روث ، ربما ستكتشفون في اختيارنا مرآة لتجربتكم الخاصة للعدوى .إنكار ، غموض ، فتور ، انصعاق ، رعب ، اضطراب ، عجز ...ينتج انطلاقا من العدوى ويساعد على نشر مجموعة واسعة من الآلام البشرية .تمت إضاءته في فن التصوير بواسطة رف......

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