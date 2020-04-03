عباس علي العلي - هل ساهم الإعلام الفوضوي في نشر وباء الكورونا؟

2020/04/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي سؤال قد يبدو للبعض أنه خارج سياقات المنطق عند البعض، فما علاقة الوباء بالإعلام الذي ساهم في جانب منه في توعية الناس وإرشادهم إلى سبل النجاة؟ الحقيقة هذا الجاني مهم وأقر به من حيث هو كائن بالواقع، ولكن تساؤلي يدور حول الإعلام الفوضوي الذي لا يلتزم بالحرفية أو قد يكون مأجورا أو مسيسا أو غبيا، وأقصد بالتحديد إعلام منصات التواصل وما ينشر فيها أو ما يؤخذ منها لبعض وسائل الإعلام التي تعتمد ليس فقط على ا......

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