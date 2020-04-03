2020/04/03 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رابح_لونيسي وباء كورونا بين داروين ونظرية المؤامرة أبرز لنا وباء كورونا العالمي مدى أهمية العلم بمفهومه الصحيح، فممكن جدا أن يعطى للعلم والعلماء سلطة أكبر في المستقبل، بل هناك من يتحدث عن "دكتاتورية الأطباء" الذين لهم صلاحيات الحد أو السماح بحريات الأشخاص في التنقل أو الخروج من البيت، فأصبح السياسي والعسكري يخضع لتوصياتهم حفاظا على إستمرارية الجنس البشري، كما أعاد هذا الوباء أيضا بعض ا......

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